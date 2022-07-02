شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجت فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة فريقه ضد بتروجت مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

ويتكون التشكيل المتوقع للأهلي من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة فى الوسط، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا للفريق.

وخاض الأهلي تدريباته اليومين الماضين تحت قيادة سواريز قبل أن يُعلن الأخير عن القائمة التى دخلت معسكرا مغلقا أمس؛ استعداداً لخوض مباراة الليلة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة بتروجت كلاً من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

وخلال تقديمه لوسائل الإعلام أمس، الجمعة، أكد سواريش أنه سعيد بتولي مهام تدريب الفريق، في ظل جماهيره الغفيرة التي تعشق النادي وترتبط به بشكل كبير.

وأوضح أنه يملك انطباعات إيجابية عن جماهير الأهلي ودورها في تحقيق البطولات، ويتمنى أن يلعب الفريق مبارياته أمام أعداد غفيرة من الجماهير.

وأضاف سواريش أنه يعرف جيدا الدور الذي يقوم به جمهور الأهلي في تحفيز اللاعبين ومنحهم دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات، وأنه يقدر جيداً هذا الدور.

ووجه سواريش رسالة إلى جماهير الأهلي تعهد فيها بتحقيق الفوز مع الأداء الأفضل خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل كل أفراد الجهاز الفنى ومعهم اللاعبين على إسعاد مشجعي الفريق.