قفزة كبيرة لصلاح للمركز الرابع.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - أصبح النجم المصري، محمد صلاح، أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ نادي ليفربول الإنكليزي بعد تجديد عقده إلى موسم 2025 براتب أسبوعي قدّرته وسائل إعلام بريطانية بنحو ألف 484 ألف دولار أميركي.

وبذلك، تفوق الفرعون المصري على كل من النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين إذ يتقاضى كل واحد منهما ما يعادل 466 ألف دولار أميركي أسبوعيا.

وأصبح صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، وفق الترتيب الذي نشره موقع "غيف مي سبورت"..

1 - كيليان مبابي، باريس سان جيرمان – مليون و200 ألف دولار في الأسبوع.

2 - ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان – مليون و162 ألف دولار أسبوعياً

3 - نيمار، باريس سان جيرمان – 733 ألف دولار أسبوعياً

4 - محمد صلاح، ليفربول – 484 ألف دولار أسبوعيا

5 - كيفين دي بروي ، مانشستر سيتي - 466 ألف دولار في الأسبوع

6 - كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد - 466 ألف دولار في الأسبوع

7 - ديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد - 453 ألف دولار أسبوعيا

8 - إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي - 453 ألف دولار أسبوعيا

9 - أنطوان غريزمان، أتلتيكو مدريد (على سبيل الإعارة من برشلونة) 430 ألف دولار في الأسبوع.

10 روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ يتقاضى 423 ألف دولار أسبوعياً

وكان عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".