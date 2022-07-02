شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطلب تقريراً عن "مواهب" قطاع الناشئين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، تقريراً عن أبرز المواهب فى قطاع الناشئين بالنادى، سواء تلك التى يتم تصعيدها للفريق الأول باستمرار أو الموجودة فى القطاع أو المُعارة لأندية محلية خارجية.

ويرغب سواريز فى التعرّف على المواهب الصاعدة بقطاع الناشئين لمنحها الفرصة خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل هبوط مستوى بعض نجوم الفريق الأول بسبب ضغط المباريات والإجهاد والإصابات.

ويتطلع سواريز، الذى تم تقديمه فى مؤتمر صحفي أمس، الجمعة، لاستكشاف عدة مواهب في قطاع الناشئين والدفع بهم تدريجياً في الفريق الأول. ويقود سواريز الأهلي لأول مرة حينما يقود المارد الأحمر الليلة أمام بتروجت بإستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

ووجه ريكاردو سواريز رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

وقال سواريز، فى المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس بمقر النادى بالجزيرة لتقديمه للإعلام، "لا أستطيع أن أطلب أى شىء الآن من الجماهير، مازلت لم أقدم شيئا ولكن سنرى ذلك داخل الملعب، جماهيرنا عاشقة وداعمة وتتابع فريقها دائماً، ويحزننى أنهم لا يستطيعون الحضور إلى الملعب، على الرقم الحاضر فى الملعب ونعدكم أن نقدم شىء جيد جداً، وأن نراكم تملأون المدرجات الفترة المقبلة، هدفنا كجهاز فنى أن نسعد الجماهير بالفريق، أتمنى أن يكون هناك تضامن مع فكرتنا وتحسين مستوى اللعب يحتاج إلى وقت".

وأضاف سواريز، "المدرب الذى لا يستطيع التعامل مع الضغوط مينفعش يكون مدرب، بالتأكيد نعلم أن هناك ضغطا دائما فى فريق بحجم الأهلي، وطبيعي أن يتطلع للفوز فى كل المباريات، ونحن هنا للفوز فى كل لمباريات".