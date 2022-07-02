شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح سيف جعفر تعليمات خاصة فى مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب من أجل تنفيذها في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص المدرب البرتغالي على منح سيف جعفر تعليمات خاصة بشأن دوره في الملعب لتنفيذها في التقسيمة استعدادًا للمباريات المقبلة، ويشارك سيف جعفر في التدريبات بجبيرة في يده اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة في كاحل القدم، وشهدت تدريبات الزمالك اليوم ، خوض علاء لتدريبات تأهيلية مختلفة في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وانتهى محمود علاء من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى لم يحدد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، موعد الرحيل النهائى عن القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وسبق وأعلن رئيس النادى مرتضى منصور أن اللاعب قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى أو القطرى.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقى لـ"الخليج 365" أن اللاعب يفكر فى الاستمرار مع الزمالك لحين خوض نهائى كأس مصر لعام 2021، والمقرر له 21 يوليو الجارى أمام الفائز من الأهلى وبتروجت.

وأضاف المصدر أن بن شرقى يرغب فى إنهاء مسيرته مع الزمالك بالتتويج ببطولة، الأمر الذى يدفعه للانتظار لحين خوض نهائى كأس مصر الخاص بالموسم الماضى.