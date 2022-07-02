شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، خوض علاء تدريبات تأهيلية مختلفة فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وانتهى محمود علاء من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، لم يحدد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، موعد الرحيل النهائى عن القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وسبق وأعلن رئيس النادى مرتضى منصور أن اللاعب قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى أو القطرى.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقى لـ"الخليج 365" أن اللاعب يفكر فى الاستمرار مع الزمالك لحين خوض نهائى كأس مصر لعام 2021، والمقرر له 21 يوليو الجارى أمام الفائز من الأهلى وبتروجت.

وأضاف المصدر أن بن شرقى يرغب فى إنهاء مسيرته مع الزمالك بالتتويج ببطولة، الأمر الذى يدفعه للانتظار لحين خوض نهائى كأس مصر الخاص بالموسم الماضى.

ويدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو الجارى.

ويأتي فى مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.