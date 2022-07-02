شكرا لقرائتكم خبر عن النني: اللاعب المصرى الأفضل فى العالم واستمرار النجاح شرط تحقيق المعجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدولى المصرى محمد النني، لاعب المنتخب الوطني المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزي، مع ناشئي فريق المقاولون العرب على هامش زيارته لقطاع الناشئين اليوم. وحرص النني على الإجابة عن تساؤلات الناشئين ودار حوار بين اللاعب وعدد من لاعبي قطاع الناشئين.

وقال النني، إن اللاعب المصرى أفضل لاعب فى العالم، فقط الرغبة والعمل على الاستمرار فى النجاح شرط تحقيق المعجزات فى عالم كرة القدم.

وأضاف النني، أنه مستعد لنقل أى خبرات لناشئ المقاولون، مشددًا على أن أهم نصائحه فى هذا الشأن هو النوم الجيد وشرب المياه بكثرة مع الاهتمام بالنظام الغذائي.

وأشار نجم أرسنال إلى أنه عانى فى بداياته كلاعب، ولكن لا تتحقق الأحلام دون صعاب، مؤكدًا أنه يحب فترة الناشئين فى مصر ويعرف معاناتها.

ووجه أحد الناشئين سؤالًا للننى بكيفية وصوله للعالمية ليجيب، "لازم تصدق نفسك وهتوصل للعالمية، ومافيش حلم مستحيل".

واختتم النني قائلا، "إن المقاولون من أكثر الأندية التى تمنح الناشئين فرصة للاحتراف وتهتم بهم، وهذا ما حدث معه ومع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".