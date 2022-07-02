شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلى المتبقية هذا الموسم تحت قيادة سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو فريق الأهلى، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد، 15 مباراة هذا الموسم، حيث يتبقى منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر موسمى 2021 و2022.

وأعلن الأهلي تعيين سواريز مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

مباريات الأهلى المتبقية كالتالى:

_ الأهلي × بتروجت فى نصف نهائي كأس مصر " القديم" - السبت 2 يوليو - 9:00 مساء

_ الجونة × الأهلي - مؤجلة من الجولة 9 - الثلاثاء 5 يوليو - 9:00 مساء

_ الأهلي × فيوتشر - الجولة 24 - الثلاثاء 12 يوليو - 9:00 مساء

_ بيراميدز × الأهلي - الجولة 25 - السبت 16 يوليو - 9:00 مساء

_ الأهلي × الإسماعيلي - مؤجلة من الجولة 18 - الأربعاء 20 يوليو - 9:00 مساء

_ الأهلي × الجونة - الجولة 26 - الأحد 24 يوليو - 6:30 مساء

_ مصر المقاصة × الأهلي - الجولة 27 - الأربعاء 27 يوليو - 9:00 مساء

_ المقاولون العرب × الأهلي - مؤجلة من الجولة 21 - السبت 30 يوليو - 9:00 مساء

_ الأهلي × فاركو – الجولة 28 يوم 2 أو 3 أغسطس

_ الاتحاد السكندرى × الأهلي - الجولة 29 يوم 6 او 7 أغسطس

_ الأهلي × المصري - الجولة 30 - الأربعاء 10 أغسطس - 9:00 مساء

_ الأهلي × مصر للمقاصة - دور الـ 16 لكأس مصر الجديد - 14 أغسطس.

_ إيسترن كومباني × الأهلي - الجولة 31 - السبت 20 أغسطس - 9:00 مساء

_ الأهلي × إنبي - الجولة 32 يوم 23 او 24 أغسطس

_ طلائع الجيش × الأهلي - الجولة 33 يوم 26 أو 27 أغسطس

_ الأهلي × سيراميكا - الجولة 34 يوم 29 أو 30 أغسطس.