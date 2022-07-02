شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الباركور تعتمد على إيجاد طريقة للهروب والخروج من المواقف الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة الباركور هى نوع من أنواع فنون القتال التى تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، وبذلك فإن فكرة الباركور تقوم على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة والهروب منها.

واشتقت كلمة باركور من مصطلح فرنسي يطلق على أحد التدريبات العسكرية التي يمارسها الجيش الفرنسي، واخترع اللعبة ديفيد بيل، واقتبس فكرتها من تلك التدريبات التي كان يقوم بها أثناء التحاقه بالجيش الفرنسي.

وتقوم الباركور على مجموعة من الحركات، مثل الدحرجة، والهبوط، والقفز بعد الدحرجة، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة.

وتقود الباركور فكرة "الهروب"، حيث تتولد فى هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة، كما أن إحدى سمات الباركور الرئيسية هى الكفاءة أو الفعالية.