شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يمثلون الكاراتيه فى دورة الألعاب العالمية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه على مشاركة 7 لاعبين فى منافسات دورة الألعاب العالمية التى ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 3-11 يوليو الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني فى تلك البطولة كل من عبد الله ممدوح، يوسف عماد بدوي، طه طارق، آية هشام، أحلام حمدي، دهب ياقوت، منة شعبان.

ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، والذى أكد أن المشاركة بدورة الألعاب العالمية سابقة تعد الأولى منذ بدء نشأة البطولة العالمية.

وأضاف أن اللاعبين سيحاولون بشتى الطرق بذل قصارى جهدهم لانتزاع العديد من الميداليات في تلك البطولة العالمية.

يذكر أن الكاراتيه توج بعدد 7 ميداليات متنوعة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حيث وصلت البعثة الأربعاء الماضى، وغادرت فريال أشرف لاعبة المنتخب إلى السعودية لأداء فريضة الحج.