شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ شريف عبد الفضيل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد لاعبه السابق شريف عبد الفضيل، وقال الحساب الرسمى للأهلى عبر تويتر، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق شريف عبد الفضيل.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الأهلى على تويتر

ويحتفل شريف عبد الفضيل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ "39" فهو من مواليد 2 يوليو 1982. وبدأ شريف عبد الفضيل مسيرته مع نادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

وفضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب للزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى الأهلى.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الإصابة، ثم رحل إلى الدروايش ولم يستمر كثيراً فى ولايته الثانية مع الإسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.

وحصل شريف عبد الفضيل المدير الفني الحالي لفريق 2005 بالنادي الأهلي على موافقة مسئولو القلعة الحمراء بالسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى التشيك لقضاء فترة مُعايشة بنادي سبارتا براج.

ولعب التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي دوراً كبيراً في حصول شريف عبد الفضيل على فرصة السفر وقضاء فترة المُعايشة التي سوف تستمر لمدة أسبوعاً وذلك بعدما لمس حماس وجدية عبد الفضيل في عمله بقطاع الناشئين وحرصه المُستمر على تطوير نفسه من خلال البحث عن كل ما هو جديد في عالم التدريب.

وعرض شريف عبد الفضيل فكرة المُعايشة في التشيك على لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين ، وجاءت الموافقة باعتبار أن عبد الفضيل من المدربين الأكفاء في القطاع ونجح خلال السنوات الماضية في فرض أسلوبه وشخصيته على الفرق التي يتولّى تدريبها وحقق معها نتائج مُتميّزة.

ووجه شريف عبد الفضيل الشكر لمجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي وخالد بيبو وبروكيش من أجل منحه هذه الفرصة لقاء فترة المُعايشة.

وقال عبد الفضيل أنه يتطلع للاستفادة من تجربة المُعايشة في التشيك بما يعود بالمكاسب على قطاع الناشئين ، موضحاً أن الأهلي بات يضم الكثير من المواهب الشابة التي سيكون لها دور كبير الفترة المقبلة.