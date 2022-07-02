الامارات | "هريكين لين" يطارد لقب "غران بري دو سان كلو" الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "هريكين لين" يطارد لقب "غران بري دو سان كلو" الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم "غودولفين" لسباقات المسافات المتوسطة "هريكين لين" إلى المضامير الفرنسية، بحثاً عن انتصاره الرابع في سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد يوم غدٍ الأحد، لقب سباق "غران بري دو سان كلو" المقام على مضمار "سان كلو" الفرنسي العريق، ويجري لمسافة 2400 متر عشبي.

ويسجل "هريكين لين" المنحدر من نسل الفحل "فرانكل" ظهوره الثالث في فرنسا، حيث سبق له أن سجل انتصاراً باهراً قبل 12 شهراً بلقب سباق "غران بري دو باريس" لخيول الفئة الأولى، كما حل ثالثاً بفارق ضئيل في سباق "الآرك الفرنسي" لخيول "جروب1" في أكتوبر الماضي.

وشكل انتصار "هريكين لين" في "غران بري دو باريس" جزءاً من ثلاثية نادرة للفوز في سباقات الفئة الأولى في ثلاثة دول مختلفة، حيث توج أيضاً صيف العام الماضي بلقب "الداربي الإيرلندي"، قبل أن ينتزع في سبتمبر لقب "سانت ليجر" الكلاسيكي البريطاني.

واستعد مهر "غودولفين" لخوض السباق الفرنسي، بعد أن حل ثالثاً في سباق "هاردويك ستيكس" في "رويال آسكوت" في أول ظهور له في السباقات وهو في عمر الأربعة سنوات.

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي، على جهوزية "هريكين لين" بقوله في تصريحات صحافة: "أكتسب (هريكين لين) بالتأكيد جاهزية كبيرة بعد مشاركته في (رويال آسكوت) في تجربة أولى له في الموسم الجديد، ويبدو الآن في حالة طيبة، والأرضية في (سان كلو) يجب أن تناسبه جيداً".

وأضاف: "قدم (هريكين لين) أداءً مميزاً بعمر الثلاثة سنوات وكان مستواه في تحسن مستمر مع كل مشاركة، ويظهر لنا الآن مؤشرات واضحة بأنه قادر على القيام بذلك في موسم الأربع سنوات، ويبدو أنه صاحب الأحقية بلقب المرشح الأول للسباق الفرنسي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news