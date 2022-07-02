شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس موافقة الأهلي على رحيل بانون رغم "خطايا الدفاع"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت موافقة مسئولى النادي الأهلي على رحيل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق لنادى قطر القطري العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن الموافقة تزامنت مع التراجع الواضح فى مستوى خط دفاع الأهلي بالكامل.

الأهلي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان موافقته على انتقال بانون لنادى قطر القطرى، بعدما عرض الأخير 2 مليون و500 ألف دولار بجانب 500 ألف دولار مُتعلقة بمشاركات اللاعب مع النادى القطرى.

وقال مصدر فى الأهلي، إن كثرة إصابات الدولي المغربي وراء موافقة مسئولى القلعة الحمراء على العرض القطرى، موضحاً أن اللاعب غاب فترة طويلة عن الأهلي بسبب الإصابات، أبرزها إصابته الأخيرة بمُضاعفات فيروس كورونا التى أبعدته عن الأهلي قرابة الستة أشهر.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء رأت أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى أفضل من بانون فى الخط الهجومى، كما رأت الإدارة أيضاً أن الفارق بين المدافع المغربي ولاعبي الأهلي ليس كبيراً، خاصة في ظل ضعف البنيان الجسدى لـ بدر بانون الذى يحرمه كثيراً من الالتحامات القوية مع المنافسين.

وخرج بانون من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها التاسعة مساء اليوم ،السبت، في نصف نهائي كأس مصر باستاد القاهرة الدولي.