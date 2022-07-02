شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يحذر لاعبى سموحة من مواجهة كفر الشيخ بعد ثلاثية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن مباراة فريقه مع كفر الشيخ فى دور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندريه لن تكون سهلة، وستكون أمام خصم لا يستهان به.

وحذر بسيونى لاعبى سموحة من الاستهتار بالمنافس، مشدداً على ضرورة تسجيل هدف مبكر يصعب اللقاء على المنافس والذى يخوض اللقاء بطموحات كبيرة كعادة لقاءات كأس مصر.

وفى سياق آخر، صرف مجلس اداره نادى سموحة برئاسة وليد عرفات مكافأة الفوز على الأهلى بالمباراة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبه كفر الشيخ فى الكأس.

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.