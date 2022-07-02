شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب رحيل جيدو فى خروج الطائرة من المربع الذهبى بدورة البحر المتوسط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن تسيطر على أسرة الكرة الطائرة فى ظل اكتفاء منتخب الرجال بالمنافسة على المركزين الخامس والسادس فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، ويبدو أن أزمة تخبط اتحاد الكرة الطائرة فى رحيل المدير الفني الأجنبي جيدو فورمولين قبل سفر البعثة بساعات كان لها مردود قوى على المنتخب فى هذه المنافسة.

وقرر اتحاد الطائرة تعيين حسن الحصرى قبل السفر مباشرة بعد توصية اللجنة الأولمبية برحيل جيدو فورمولين بعد فرمان الأولمبية.

وكشف عدد من المقربين من المنتخب أن سبب إقالة المدرب هو الشكوى التي قدمها اللاعبون ضده بسبب التطاول وسوء المعاملة، وهناك أنباء أخرى بأن القرار بسبب استبعاد نجل المدير التنفيذي للاتحاد فى حالة واضحة من التخبط.

وأرسلت اللجنة الأولمبية توصية لاتحاد الطائرة رسمية تفيد بعدم سفر جيدو مع المنتخب فى البحر المتوسط لسوء نتائجه السابقة مع الفراعنة لتغلق الباب على التكهنات.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر المقبل .

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.