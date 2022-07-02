إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة بعد طرده أمام سموحة

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطاباً من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة بعد واقعة الطرد أمام سموحة بالدوري العام.

وتعرض سيد عبد الحفيظ للطرد فى مباراة الأهلى وسموحة التى أقيمت باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن ناديه لا يبدأ من الصفر، وهناك تواصل بين كافة الأجيال وقال سيد عبد الحفيظ، "الأهلى لا يبدأ من الصفر، هناك تواصل دائم بين كل الأجيال، سيكون الجهاز الفنى الجديد صفحة فى تاريخ الأهلى، نتمنى أن تكون مليئة بالبطولات والإنجازات".

وأضاف عبد الحفيظ، "لابد أن نشكر موسيمانى وجهازه على الفترة القصيرة التى قضاها معنا وحقق إنجازات عديدة، وكذلك سامى قمصان".

وتابع مدير الكرة بالأهلى، "الخطيب اجتمع مع ريكاردو والجهاز الفنى الجديد بالأمس وكانت كواليس الجلسة تتلخص أن الانضباط والالتزام سيكون شعار المرحلة المقبلة والتوفيق من عند الله".

وتابع عبد الحفيظ، "لدى انطباع أول عن ريكاردو أنه سينجح وهو ما نتمناه بالطبع".