شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل يانكون وهبوط مستواه.. هل يجلس محمد الشناوى على دكة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تراجع مستوى محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي، الفترة الأخيرة إلا أن الاتجاه الأكبر فى الفريق هو استمرار الدفع به فى المباريات طالما لا يعانى أى إصابات.

ومع قدوم جهاز فنى جديد للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز ومعه 5 من مساعديه الأجانب، ورحيل ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، تساءل البعض عن موقف محمد الشناوى من المشاركة فى المباريات.

لكن مصدرا فى الأهلي أكد أن النية تتجه للإبقاء على الحارس الدولي محمد الشناوي، بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة، موضحاً أن تراجع المستوى أمر طبيعى لأي لاعب، كما أن الشناوى ينقذ الفريق من استقبال أهداف مُحققة حتى فى المباريات التى تشهد ارتكابه بعض الأخطاء.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني الجديد يدعم الشناوي، خاصة أن الفريق يمر بفترة صعبة بسبب تراجع مستوى أكثر من لاعب نتيجة الغيابات للإصابات، كما أن الجميع فى الفريق تقريباً يعاني من حالة إجهاد واضحة بسبب ضغط المباريات.

وأشار المصدر إلى أن الشناوى قيمة كبيرة ولا تشكيك فيها على الإطلاق، ولابد من دعمه هذه الفترة، مُشيراً إلى أن رحيل يانكون وتكليفه بمهمة الإشراف على حراسة المرمى فى قطاع الناشئين لن يُقلل من حظوظ الشناوى فى الدفاع عن عرين الفريق.

ويدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي ، كلاً من :سواريش مديراً فنياً ، وماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.