شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، سبب استبعاد أحمد نبيل كوكا من مباراة الأهلى وبتروجت الليلة، خطوة مفاجئة للأهلى فى أوروبا لتدعيم الدفاع بعد اقترب رحيل بدر بانون.

خطوة مفاجئة للأهلى فى أوروبا لتدعيم الدفاع بعد اقترب رحيل بدر بانون

يدرس النادى الأهلى اقتراحاً بقطع إعارة محمد مغربى، لاعب الفريق المُعار لنادى تيبليتسه التشيكي، بعدما اقترب الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق من الرحيل للدورى القطرى عبر بوابة نادى قطر.

سبب استبعاد أحمد نبيل كوكا من مباراة الأهلى وبتروجت الليلة

فضل الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق من مباراة بتروجت المقرر لها الليلة عقب تعرضه لكدمة فى عضلات البطن خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حققت بسمة عماد برونزية الكلين فى منافسات رفع الأثقال بوزن 59 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية، ليرتفع رصيد ميداليات مصر لـ 33 ميدالية، بينهم 7 ذهب و10 فضة و16 برونز.

اتحاد الكرة يحسم مصير عصام عبد الفتاح فى لجنة الحكام بعد عودته من المغرب

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة عودة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من المغرب، حيث يحضر بطولة أمم أفريقيا للسيدات هناك، لحسم موقفه من اللجنة سواء بالاستمرار والعمل مع الخبير الإنجليزي كلاتنبرج أو الرحيل والبحث عن بديل له فى رئاسة اللجنة.

رمضان صبحى: الزمالك "ميقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل

تحدث رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن إمكانية انتقاله للزمالك الموسم المقبل، بعد ارتباط اسمه بتدعيم هجوم الفريق الأبيض. وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه من الصعب أن يدفع الزمالك راتبه، بالإضافة لتحمل قيمة شرائه من بيراميدز، والذى لن يطلب رقما قليلا لبيع نجمه الأول للزمالك.

كلاتنبرج يغادر القاهرة بعد إتمام اتفاقه مع اتحاد الكرة على تطوير التحكيم

يغادر الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة تطوير الحكام الجديد باتحاد الكرة، القاهرة اليوم بعد إتمام اتفاقه مع مجلس الجبلاية على أن يعود مجددا لبدء مهمته مع الحكام. ووافق كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذى كان يحصل عليه فى السعودية إلى النصف، من أجل تولى منصب مدير تطوير الحكام فى الاتحاد المصرى.

فيريرا يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون

يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو الجاري.