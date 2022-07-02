شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى لناشئى المقاولون: كان عندى حلم أكون لاعب كبير وصدقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد النني، نجم أرسنال الانجليزي ومنتخب مصر، رسالة تحفيز للاعبي المقاولون العرب، على هامش زيارته لقطاع الناشئين، وذلك بعد تكريمه من النادي في وقت سابق ومنحه العضوية الشرفية مدى الحياة، وقال النني موجهاً حديثه للناشئين، "كان عندى حلم أكون لاعباً كبيراً، وتحقق هذا بفضل الله، يجب أن تصدق حلمك لتحققه، حتى لو كان اللعب لأكبر أندية العالم".

واحتفل ناشئو المقاولون العرب بحضور محمد النني نجم أرسنال الانجليزي ومنتخب مصر، إلى القطاع وذلك تلبية لدعوة نادي المقاولون لزيارة القطاع، بعد تكريمه في الزيارة الأولى ومنحه العضوية الشرفية للنادي.

وكان محمد عادل، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، قد أعلن مؤخراً إقامة احتفالية لمحمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، كأبن من أبناء النادي نظراً لتألقه خلال الفترة الماضية في الملاعب الإنجليزية.

وتسابق ناشئو المقاولون على التقاط الصور التذكارية مع نجم أرسنال، والذي سبق له اللعب في قطاع الناشئين بالمقاولون قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول ويخوض بعدها مسيرة احترافية ناجحة.

وكان في استقبال النني، المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، ومحمد رضوان رئيس القطاع وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

و أقام نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، احتفالية خاصة لنجم قلعة ذئاب الجبل السابق محمد النني، لاعب أرسنال الانجليزي ومنتخب الفراعنة، يوم الاثنين الماضي، تقديراً لمسيرته الاحترافية والدور الذى يلعبه مع المنتخب الوطني فى السنوات الأخيرة، وباعتباره أحد النماذج الرياضية المُلهمة.