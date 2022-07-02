شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير يحسم مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر أمام إنبى بعد شكوى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، لاختبار طبي أخير على هامش المران الأخير لفيوتشر، والمقرر إقامته اليوم، استعداداً لمواجهة إنبي، لحسم موقفه من المشاركة مع فريقه في الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي أصبحت محل شك، وذلك بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق إنبي غداً، الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية. وكان فيوتشر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة متصدراً مجموعته، حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري إلى حصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

من جهته عقد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز في اللقاء القادم أمام إنبي، والذى يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.