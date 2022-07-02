شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يسعى للهروب من مطب جاريدو مع الأهلى أمام بتروجت فى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره بتروجت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويسعى سواريز لقيادة الأهلى لتحقيق الانتصار فى مباراة الليلة عملا بمبدأ الانطباع الأول يدوم، لطمأنة الجماهير الأهلاوية على مسيرة المارد الأحمر الذى تعثر فى آخر ظهور له بالدورى أمام سموحة بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سواريز يسعى لدخول قائمة المدربين الأجانب الذين نجحوا فى الفوز على بتروجت مع الأهلى بعد كل من البرتغاليين مانويل جوزيه، وجوزيه بيسيرو، والهولندى مارتن يول، والأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويعد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلى، هو الوحيد الذى فشل في الفوز على بتروجت عندما كان مدربًا للمارد الأحمر، حيث انتهى وقتها اللقاء بنتيجة (1-1) ضمن الأسبوع الـ17 من موسم (2014 -2015).

وكانت آخر مباراة للأهلى أمام بتروجت فى 4 مارس 2019 بالدوري وحقق المارد الأحمر وقتها فوزاً برباعية دون رد بقيادة لاسارتى، وسجل الاهداف أجايى ومروان محسن وجيرالدو وكريم نيدفيد.