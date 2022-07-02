شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال بدر بانون إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الأهلى، خاصة لجنة التعاقدات، فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر لقطر القطرى، بعد رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الحمراء لتلقيه عرضاً مغرياً يحصل بمقتضاه على مليون ونصف المليون دولار فى الموسم الواحد.

ووافق الأهلى على عرض قطر القطرى لضم بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار، بجانب 500 مكافآت مرتبطة بالمردود الذى سيقدمه اللاعب المغربى مع النادى القطرى.

ووصل الأهلى لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع قطر القطرى لتتبقى بعض الرتوش الأخيرة قبل توقيع عقد الصفقة، وخرج بدر بانون من قائمة الأهلى لمواجهة بتروجت الليلة، وذلك للمرة الثانية على التوالى بعد غيابه عن مباراة سموحة الاخيرة بالدوري رغم جاهزيته الفنية والبدنية.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرة بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.