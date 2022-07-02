شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يطالب المصرى بالشرط الجزائى ومستحقات شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، بشكوى ضد النادى للفيفا، وذلك بعد فشل مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، حيث طالب الشعبانى بالحصول على الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بحوالى 160 ألف دولار إلى جانب مستحقات أخر شهرين.

من جانبه، كشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بمذكرة رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، للحفاظ على حقوق النادى البورسعيدي بعد تعيين جهاز فنى جديد للفريق بقيادة حسام حسن، دون فسخ التعاقد مع التونسى بسبب تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وقال عاطف مبروك فى تصريحات لليوم السابع، "قدمنا مذكرة للحفاظ على حقوق النادي فقط، تتضمن إثبات تغيب الشعباني وانقطاعه عن التدريبات منذ مباراة بيراميدز في الدوري العام، وعدم استجابته لرسائل الإدارة، وهو ما استوجب تعيين مدير فني جديد للفريق".

وأضاف مبروك، "معين الشعباني فاجأنا بالسفر إلى تونس بعد مباراة بيراميدز وتواصلنا معه لكنه لم يستجب لنا، ولذلك قدمنا المذكرة لاتحاد الكرة".