شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2006 يواجه السعودية ودياً يومى 1 و 4 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى يومى 1 و 4 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بالجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبلين.

ويخوض منتخب 2006 حاليا معسكرا مغلقا بالقاهرة يمتد حتى يوم 7 يوليو الجارى فى إطار البرنامج الموضوع من الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة كأس العرب.

وتوج منتخب مصر للناشئين 2006 بلقب بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بالجزائر فى مارس الماضى.