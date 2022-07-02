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منتخب مصر 2006 يواجه السعودية ودياً يومى 1 و 4 أغسطس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى يومى 1 و 4 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بالجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبلين.

 

ويخوض منتخب 2006 حاليا معسكرا مغلقا بالقاهرة يمتد حتى يوم 7 يوليو الجارى فى إطار البرنامج الموضوع من الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة كأس العرب. 

 

وتوج منتخب مصر للناشئين 2006 بلقب بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بالجزائر فى مارس الماضى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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