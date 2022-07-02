شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يطلب من المصرى فسخ عقده بعد خروجه من حسابات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إسلام جمال، مدافع النادي المصرى، من اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي فسخ تعاقده بشكل رسمى مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته، بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق منذ انضمامه إلى المصرى فى بداية الموسم الجارى، على الرغم من تغيير الإدارة الفنية بعد رحيل معسن الشعباني وتعيين حسام حسن.

ورغم معاناة النادى المصري بسبب الإصابات والغيابات التى عصفت بلاعبى خط الظهر فى الفريق خلال الفترة الأخيرة، رفض الجهاز الفني للمصرى الاستعانة بخدمات إسلام جمال.

ولم يشارك إسلام جمال مع النادي المصري منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي بسبب استبعاده الدائم من قبل معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، لأسباب فنية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، خلال اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.

وقرر مسئولو النادي المصري ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قرر، فى وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسئولية الفنية للمصري.