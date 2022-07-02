شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبتروجت الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق الليلة أمام بتروجت فى كأس مصر باعتبارها الأولى للمدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز، ورغم أن الأخير بدأ عمله مع الأهلي قبل 48 ساعة فقط من المباراة، إلا أن الجمهور الأهلاوي يترقب هذه المباراة لتكوين "الانطباع الأول" عن المدير الفني الذى تولّى المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.

نستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن مباراة الليلة للأهلي مع بتروجت:





س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وبتروجت؟

ج: تقام المباراة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويلعب الفائز من مباراة الليلة مع الزمالك فى نهائى كأس مصر يوم 21 يوليو الجاري.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وبتروجت؟

ج: لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم أعلنت إسناد مباراة الليلة للحكم محمود ناجى، ويعاونه كل من: هانى عبد الفتاح وأحمد التلاوى وعاطف حسين حكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه شريف عبدالله .

س:كيف تأهل وبتروجت لمباراة الليلة؟

ج: الأهلي صعد لنصف نهائى كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 ثم فاز على إنبي بهدف نظيف في دور الـ16 قبل أن يُطيح ببيراميدز من دور الثمانية بالفوز عليه بهدفين لهدف ليضرب موعداً مع بتروجت.

أما بتروجت، الذى يلعب هذا الموسم ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، فقد فاز على الزرقا بثلاثية نظيفة ثم هزم بورتو بهدفين مقابل هدف وتفوق على منشية الشهداء 4-5 بركلات الترجيح ثم فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يهزم فيوتشر 4-3 بركلات الترجيح وأخيراً أطاح بتروجت بمنافسه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

س:ما هى قائمة الأهلي لمباراة بتروجت الليلة؟

ج: تضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.