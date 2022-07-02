شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية حمراء للراحلين.. شعار المواجهة الأخيرة بين الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى ، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى

آخر مباراة للأهلى أمام بتروجت كانت فى 4 مارس 2019 بالدوري، وحقق المارد الأحمر وقتها فوزاً كبيراً برباعية نظيفة بقيادة لاسارتى، وسجل الأهداف أجايى ومروان محسن وجيرالدو وكريم نيدفيد.

والمفارقة أن جميع مسجلى أهداف الأهلى فى شباك بتروجت بالمباراة الأخيرة رحلوا عن القلعة الحمراء، فقد رحل جونيور أجايى للنصر الليبى، وفسخ الأنجولى جيرالدو تعاقده، فيما انتقل الثنائى مروان محسن وكريم نيدفيد لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الحالى.

من جهته طالب ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بفتح صفحة جديدة عنوانها الجدية والتركيز بداية من مباراة الليلة، أملا فى الحفاظ على لقب بطولة كأس مصر الذى يحمله المارد الأحمر منذ الموسم الماضى بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية.