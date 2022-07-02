شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع سواريز مستقبل كهربا وبواليا وأحمد ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق لمناقشته فى عدة ملفات مهمة. ويرغب مسئولو الأهلي، سواء على صعيد لجنة التخطيط أو شركة كرة القدم، فى حسم أكثر من ملف مع المدرب البرتغالي، فى مقدمتها حسم مصير اللاعبين المُعارين، خاصة أولئك الذين ينتظرون البت فى العروض التى تلقوها الفترة الماضية.

ويُعد محمود عبد المنعم كهربا، والكونغولي والتر بواليا، وأحمد ياسر ريان، من أهم اللاعبين المُعارين الذين يرغب الأهلي فى حسم مصيرهم، بعدما انتهت إعارة الثلاثي السابق خلال الأيام الماضية، حيث انتهت إعارة كهربا لنادي هاتاي سبور التركي، وأحمد ياسر ريان لنادى ألتاي أزمير التركي، وبواليا لنادى السيلية القطرى.

الأهلي كان قد استقر على عودة كهربا، وهو الأمر الذي سيتم التحدث فيه مع سواريز الأيام المقبلة، بجانب حسم مصير أحمد ياسر ريان وبواليا.

من ناحية أخرى، يدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.