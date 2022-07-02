شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة بعد ذهبية البحر المتوسط: هدفى تحقيق ميدالية لمصر فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى المتوجة مؤخراً بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر، عن سعادتها الكبيرة بعد حصد الميدالية الذهبية. وقال بسنت حميدة في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "كنت مصابة قبل البطولة، وأشكر كل القائمين على العمل، وبقالي أسبوع فى اللجنة الأولمبية الجميع كان يساعدني وهذا توفيق من الله ويوم 15 يوليو أشارك فى بطولة العالم فى أمريكا وأستعد لها لتحقيق ميدالية".

من جانبه قال محمد عباس، زوج بسنت حميدة ومدربها، "ألف مبروك لمصر وللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لألعاب القوى وكل القائمين على الرياضة، بسنت مصنفة رقم واحد ولديها أرقام عالمية كبيرة، قبل بطولة أفريقيا بسنت تعرضت لإصابة والأمور كانت صعبة، ولكن شاركنا في دورة ألعاب البحر المتوسط واللجنة الأولمبية وفرت لنا جاهز طبي ساعدنا كثيراً لإعدادها".