شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ تشكيل لجان تطوعية من أعضاء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري بدء تشكيل لجان تطوعية من أعضاء الجمعية العمومية، وتتكون تلك اللجان من لجنة الحكماء واللجنة القانونية ولجنة الشباب ولجنة الرحلات واللجنة الثقافية والاجتماعية ولجنة النشاط الرياضي ولجنة الفرع "النادي الاجتماعي"، ووضعت إدارة النادي المصري تشكيل تلك اللجان على النحو التالي:

تتكون اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء.

تجتمع كل لجنة وفقًا لاحتياجاتها، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للسادة الحضور، وللجنة الحق في الاستعانة بعدد من العاملين بالنادي، بالشكل الذي يمكنها من أداء مهام عملها على الوجه الأكمل، على أن تُعرض قرارات تلك اللجان على مجلس الإدارة لكي يتخذ ما يراه بشأنها.

وتبدأ إدارة النادي المصري في تلقي طلبات أعضاء الجمعية العمومية للالتحاق بتلك اللجان اعتبارا من اليوم السبت الموافق الثاني من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته خلال ساعات العمل الرسمية ( من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ) وذلك من خلال إدارة العلاقات العامة بالنادي.