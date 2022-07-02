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كواليس زيارة محمد الننى لقطاع الناشئين بالمقاولون العرب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استضاف نادى المقاولون العرب اليوم، السبت، نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزي محمد النني، خلال زيارته لقطاع الناشئين بالنادى، بعد تكريمه الأحد الماضي خلال وجوده مع الفريق الأول. 

 

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، هدية تذكارية للننى، كما أهدى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين هدية للاعب بمناسبة الزيارة. 

 

ولبى محمد النني دعوة المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة لزيارة قطاع الناشئين بقيادة محمد رضوان فى إطار حرص النني على تشجيع المواهب الصغيرة واستعادة ذكرياته فى القطاع.

 

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي سعادته بتواجد النني فى قطاع الناشئين، مؤكدا أنه فخر للنادى ومصر، كما وجه محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين التحية للاعب متمنيا له التوفيق فى مسيرته الاحترافية. 

 

من جانبه أعرب محمد النني عن سعادته باستقبال نادي المقاولون، قائلا، إن معظم المدربين فى الناشئين دربونى وشرف لى أنى موجود فى بيتي، أنا لعبت لمنتخب مصر من نادي المقاولون وخضت تجربة احتراف عن طريقه، لذا أكن الاحترام لنادى المقاولون العرب".

 

وتمنى محمد النني أن يصل المقاولون لمكانة أفضل ويصارع الكبار لأنه ناد كبير.

 

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النني مع مسئولي المقاولون

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النني يتحدث عن مشواره مع المقاولون

 

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جانب من زيارة النني للمقاولون

 

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تصريحات النني

 

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الننى فى قطاع ناشئي المقاولون

 

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الننى مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون

 

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الننى بجانب محمد عادل المشرف علي الكرة بالمقاولون

 

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الننى وناشئ المقاولون

 

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تكريم الننى

 

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الننى مع مسئولي المقاولون

 

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سيلفى الننى مع ناشئ المقاولون

 

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الننى وناشئ المقاولون

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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