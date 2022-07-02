شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينتظر خوض نهائى كأس مصر مع الزمالك قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحدد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، موعد الرحيل النهائى عن القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وسبق وأعلن رئيس النادى مرتضى منصور أن اللاعب قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى أو القطرى.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقى لـ"الخليج 365" أن اللاعب يفكر فى الاستمرار مع الزمالك لحين خوض نهائى كأس مصر لعام 2021، والمقرر له 21 يوليو الجارى أمام الفائز من الأهلى وبتروجت.

وأضاف المصدر أن بن شرقى يرغب فى إنهاء مسيرته مع الزمالك بالتتويج ببطولة، الأمر الذى يدفعه للانتظار لحين خوض نهائى كأس مصر الخاص بالموسم الماضى.

ويدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو الجارى.

ويأتي فى مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.