شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد نبيل نجم اليد: هوايتى البلياردو وبحب محمد منير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد نبيل نجم كرة اليد السابق فى الطيران والمدير الفنى الحالى لنادى الجزيرة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
البلياردو.
بتدخل المطبخ؟
نعم.. بحب أدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
جميع أنواع المكرونة.
من نجمك المفضل؟
كاربتتش نجم اليد الفرنسى.
من مطربك المفضل؟
محمد منير.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ضابط.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
كريم عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.