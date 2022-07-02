شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد نبيل نجم اليد: هوايتى البلياردو وبحب محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد نبيل نجم كرة اليد السابق فى الطيران والمدير الفنى الحالى لنادى الجزيرة.

البلياردو.

نعم.. بحب أدخل المطبخ.

جميع أنواع المكرونة.





كاربتتش نجم اليد الفرنسى.

محمد منير.

ضابط.

كريم عبد العزيز.

الكاجوال.