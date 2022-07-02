شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع بتروجت باستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبتروجت 1.43 مليون يورو.

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.



القيمة التسويقية للاهلى وبتروجت

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلى.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلى فى تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.