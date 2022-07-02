شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام معلقاً على مباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويقدم الاستوديو التحليلى لمباراة الاهلى وبتروجت تامر صقر وضيوفه وليد صلاح الدين ومحمد فضل وجمال حمزة والفقرة التحكيمية مع أحمد الشناوي وتعليق بلال علام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر، والمقرر له 21 يوليو الجارى.

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.