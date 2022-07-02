شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام بتروجت فى الكأس الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره بتروجت فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

ويفقد الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود 11 لاعباً فى مباراة بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر وهم: "أكرم توفيق وعمار حمدى وبيرسى تاو وميكيسونى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمود وحيد للإصابة وحمزة علاء ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون لوجهة نظر فنية".

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو الجارى.

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.