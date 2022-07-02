شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يزاحم الأهلى ويدخل فى مفاوضات لخطف جاكسون موليكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبيرة، دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات جادة لضم الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم قاسم باشا التركى، لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم المقبل. ويعد موليكا واحدا من أهم المطلوبين داخل النادي الأهلي منذ أكثر من فترة انتقالات، إلا أن الجانب المادى حال دون انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

وتسعى العديد من الأندية لضم جاكسون موليكا، على رأسها بيرنلى الإنجليزى.

ويسعى بيراميدز لتدعيم صفوفه بمهاجم قوى فى إطار خطة النادى الطموحة للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى