شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يحذر نجوم الأهلى من "مفاجآت الكأس" قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسات خاصة مع لاعبى فريقه فى معسكرهم المغلق استعداداً لمواجهة بتروجت الليلة، طالبهم خلالها بتوخى الحذر من المباراة، لاسيما أنها تأتى ضمن مباريات الكأس العامرة بالمفاجآت والتى لا تعترف بالأسماء الكبيرة للفرق بقدر اعترافها بالمردود المقدم من اللاعبين على أرض الملعب فى كل مباراة.

وطالب سواريز نجوم الأهلى باحترام المنافس والعمل على تحقيق الفوز من أول دقيقة فى المباراة، مع ضرورة تلافى التمريرات المقطوعة والتمركز الخاطئ، لاسيما فى النواحى الدفاعية مثلما حدث فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري والتى اهتزت شباك المارد الأحمر فيها بثلاثة أهداف.

ويدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويسعى سواريز لقيادة الأهلى لتحقيق الانتصار فى مباراة الليلة عملا بمبدأ الانطباع الأول يدومن بحثاً عن طمأنة الجماهير الاهلاوية على مسيرة المارد الأحمر الذى تعثر فى آخر ظهور له بالدورى أمام سموحة بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح الأهلى مشواره في كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف ثم تفوق على إنبى بهدف دون رد ثم أطاح بنظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً مع بتروجت.