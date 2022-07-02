شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو المقاولون يحتفلون بمحمد الننى بعد زيارته للقطاع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ناشئو المقاولون العرب بحضور محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، إلى القطاع وذلك تلبية لدعوة نادى المقاولون لزيارة القطاع، بعد تكريمه فى الزيارة الأولى ومنحه العضوية الشرفية للنادي.

وتسابق ناشئو المقاولون على التقاط الصور التذكارية مع نجم أرسنال، والذى سبق له اللعب فى قطاع الناشئين بالمقاولون، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول ويخوض بعدها مسيرة احترافية ناجحة.

وكان في استقبال النني المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، ومحمد رضوان رئيس القطاع وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

وأقام نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، احتفالية خاصة لنجم قلعة ذئاب الجبل السابق محمد النني، لاعب أرسنال الانجليزي ومنتخب الفراعنة، يوم الاثنين الماضي، تقديراً لمسيرته الاحترافية والدور الذى يلعبه مع المنتخب الوطني فى السنوات الأخيرة، وباعتباره أحد النماذج الرياضية المُلهمة.