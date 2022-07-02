شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نفاضل بين اسمين لتدريب المنتخب.. والحسم خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تتم حاليا المفاضلة بين اسمين لتولي تدريب منتخب مصر الأول فى المرحلة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق الذى تم توجيه الشكر له عقب الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن حسم اسم المدير الفنى لمنتخب مصر وإعلانه خلال 72 ساعة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه الأخير، تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأنى فى اختيار أفضل الأسماء المطروحة، بعد اعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتأجيل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لأسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون ولم يحدث اي خلاف في هذا الشأن.