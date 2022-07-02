شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مفاجئة للأهلى فى أوروبا لتدعيم الدفاع بعد اقتراب رحيل بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس النادى الأهلى اقتراحاً بقطع إعارة محمد مغربى، لاعب الفريق المُعار لنادى تيبليتسه التشيكي، بعدما اقترب الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق من الرحيل للدورى القطرى عبر بوابة نادى قطر.

محمد مغربي أحد المواهب الشابة فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ووافق مسئولو القلعة الحمراء على إعارته للدورى التشيكي، وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال فبراير الماضي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر إلى نادي تيليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.

ويرغب الأهلي فى تعويض بدر بانون، الذى بات رجيله لنادي قطر مسألة وقت فقط، لذا ظهر اتجاه قوى فى القلعة الحمراء بقطع إعارة المدافع الشاب محمد مغربي.

ومن المقررأن يعرض مسئولو الأهلى فكرة قطع إعارة محمد مغربي على ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للفريق للبت فى هذا الأمر واتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة النادي.

واقترب الأهلي من إعلان موافقته على إنتقال بانون لنادي قطر القطري بعدما عرض الأخير 2 مليون و500 ألف دولار بجانب 500 ألف دولار مُتعلقة بمشاركات اللاعب مع النادي القطري.