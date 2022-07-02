شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه فريق الأمل ودياً استعداداً للمصرى.. وغياب عبد الله بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا مباراة ودية عصر اليوم، السبت، مع فريق الأمل بالنادى استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى القادمة في الدوري.

ويغيب عبد الله بكرى لاعب فاركو عن الودية لظروف أسرية على أن ينتظم فى تدريبات فريقه بداية من غد الأحد.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدىفى السادسة والنصف مساء الأربعاء 13 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

تلقى البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لنادى فاركو، أول هزيمة له مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفا لمجدى عبد العاطي، لتنتهى سلسلة اللاهزيمة التى صمدت لمدة 10 مباريات دون هزيمة.

وخسر ألميدا لأول مرة بعد 10 مباريات بدون هزيمة بدأها بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيرا التعادل الإيجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق، قبل السقوط أمام الاتحاد بهدف نظيف.