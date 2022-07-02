شكرا لقرائتكم خبر عن الننى: لعبت لمنتخب مصر من ناشئى المقاولون.. وقميص الذئاب شرف لأى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، عن شكره لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب على استقباله فى قطاع الناشئين بالنادى، وقال الننى على هامش وجوده بقطاع الناشئين بالمقاولون، "شرف لأى لاعب اللعب فى نادي المقاولون العرب، سيظل فضل النادى كبيراً عليّ، ولعبت لمنتخب مصر من ناشئى المقاولون".

واحتفل ناشئو المقاولون العرب بحضور محمد النني نجم أرسنال الانجليزي ومنتخب مصر، إلى القطاع وذلك تلبية لدعوة نادي المقاولون لزيارة القطاع، بعد تكريمه في الزيارة الأولى ومنحه العضوية الشرفية للنادي.

وكان محمد عادل، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، قد أعلن مؤخراً إقامة احتفالية لمحمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، كأبن من أبناء النادي نظراً لتألقه خلال الفترة الماضية في الملاعب الإنجليزية.

وتسابق ناشئو المقاولون على التقاط الصور التذكارية مع نجم أرسنال، والذي سبق له اللعب في قطاع الناشئين بالمقاولون قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول ويخوض بعدها مسيرة احترافية ناجحة.

وكان في استقبال النني، المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، ومحمد رضوان رئيس القطاع وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

وأقام نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، احتفالية خاصة لنجم قلعة ذئاب الجبل السابق محمد النني، لاعب أرسنال الانجليزي ومنتخب الفراعنة، يوم الاثنين الماضي، تقديراً لمسيرته الاحترافية والدور الذى يلعبه مع المنتخب الوطني فى السنوات الأخيرة، وباعتباره أحد النماذج الرياضية المُلهمة.