بسمة عماد تحقق المركز الخامس فى منافسات الخطف وزن 59 كجم بألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - حققت بسمة عماد لاعبة منتخب رفع الأثقال المركز الخامس فى منافسات الخطف لوزن 59 كجم بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية.

وتخوض البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط منافسات قوية اليوم، السبت، على صعيد رياضات (الرماية ورفع الأثقال والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة السلة).

فيما كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تسعى للوصول إلى 40 ميدالية خلال المنافسات المتبقية.

وقال هشام حطب، إن الجمهور الجزائرى يقوم بدعم لاعبى البعثة المصرية خلال المنافسات، وهذه الإنجازات بأولمبياد طوكيو ودورة العاب البحر المتوسط لا تأتى بالصدفة.

وتمكنت بعثة مصر حصد المزيد من الميداليات فى دورة ألعاب المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر حتى 5 يوليو الجارى، ورفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات حتى اليوم السادس حتى وصلت إلى 32 ميدالية متنوعة؛ 7 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و15ميدالية برونزية، لتحتل المركز السابع في الترتيب العام قبل منافسات أمس التي لعبت و الجريدة ماثلة للطبع .

وجاءت الميداليات عن طريق ، يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى ومحمد عبد الموجود ذهبية وزن - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة ومنتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه و يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - منتخب الفروسية فضية الفرق

كما فازت إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى و أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال و فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال .

فيما فاز عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة و عبد اللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه و أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه و عبد الله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه و محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى و عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة و عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو و سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة، - علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة، ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة، هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية، عبد الرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية، نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية،- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه،- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه.