شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو الأهلى من مقالب كأس مصر أمام بتروجت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر

من جهته حذر الجهاز الفني للأهلى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة تخطى عقبة بتروجت لبداية صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من سموحة فى الجولة الاخيرة للدوري.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

المقاولون العرب

من أغرب النهائيات موسم 2003/2004، عندما واجه الأهلي المقاولون العرب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، فى لقاء قلب ذئاب الجبل تأخرهم بهدف نظيف لفوز بهدفين بعد خروج أمير عبد الحميد، حارس الأهلي وقتها، مُصابًا ووقوف شادى محمد فى حراسة المرمى لاستنفاد الأهلى التبديلات الثلاثة، والمُثير فى الأمر أن الهدف الثانى للمقاولون جاء بعد إهدار الأهلى ركلة جزاء عن طريق محمد جودة لاعب الأحمر وقتها





غزل المحلة

موسم 2005 خرج الأهلي من الدور الثانى للبطولة فى مفاجأة مدوية أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

بترول أسيوط

فى موسم 2007/2008 ودع الأهلي مُسابقة كأس مصر بغرابة أمام بترول أسيوط، بهدف نظيف سجله حمدى سيف ليُودع المارد الأحمر بطل الثُنائية وقتها، مُسابقة كأس مصر من دور الـ32 على يد فريق من الدرجة الثانية.



الأسيوطى سبورت

تلقى النادى الأهلى مفاجأة جديدة بكأس مصر موسم 2017، بعدما ودع البطولة من ربع النهائى على يد فريق الأسيوطى سبورت، الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز "بيراميدز حالياً"، بعدما تعرض للخسارة بهدف نظيف.