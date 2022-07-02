شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قال عضو مجلس الأهلي لوائل جمعة: "اقفل تليفونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي والمنتخب السابق، كواليس تحول وجهته من الانتقال لصفوف الزمالك إلى المارد الأحمر، رغم توقيعه فى البداية لقلعة ميت عقبة.

وقال جمعة فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "كنت لاعباً فى صفوف غزل المحلة، ونواجه الأهلي فى نهائى كأس مصر 2001، وحينها كان مانويل جوزيه يجلس فى المدرجات ليشاهد المارد الأحمر قبل أن يتولى قيادة الفريق بشكل رسمى".

وأضاف جمعة، "كنت أفضل لاعب فى فريق الغزل وقدمت مباراة على أعلى مستوى، وكان سمير كمونة أفضل لاعب بالأهلى، لكنه تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة بسبب إشارة خارجة، وعندما وجه السؤال لجوزيه عن رأيه فى اللاعبين ومن أفضلهم قال اللاعبان رقم 5 فى كل فريق، فأخبروه بإيقاف كمونة، فطلب التعاقد معى فورًا".

وتابع وائل جمعة، "كنت فى طريق العودة لمنزلى بعد المباراة، فتلقيت اتصالاً من محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى حينها، يسألنى عن رغبتى فى الانضمام للفريق، فقلت له بالطبع أتمنى، لكن على أن أخبرك بشيء قد حدث منذ أيام قليلة حيث قمت بتوقيع ورقة مع الزمالك، فطلب منى أن سرد له ما حدث بالتفصيل، وبعدها قال لى اقفل هاتفك ولا تتحدث مع أى شخص، واعتبر نفسك لاعباً فى الأهلي من اليوم، وهو ما حدث، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء وقتها بإنهاء صفقة انتقالى من المحلة للقلعة الحمراء".