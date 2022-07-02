شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن إمكانية انتقاله للزمالك الموسم المقبل، بعد ارتباط اسمه بتدعيم هجوم الفريق الأبيض. وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه من الصعب أن يدفع الزمالك راتبه، بالإضافة لتحمل قيمة شرائه من بيراميدز، والذى لن يطلب رقما قليلا لبيع نجمه الأول للزمالك.

وقال رمضان صبحي إنه يملك أكثر من عرض خارجي، مشدداً على أنه يدرس كل العروض لحسم مصيره، سواء بخوض تجربة احترافية جديدة أو البقاء فى بيراميدز بالموسم الجديد.