شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال رمضان صبحي إنه يملك أكثر من عرض خارجي، مشدداً على أنه يدرس كل العروض لحسم مصيره، سواء بخوض تجربة احترافية جديدة أو البقاء فى بيراميدز بالموسم الجديد.
وفتح مسئولو نادى بيراميدز باب الاحتراف الخارجي أمام نجم الفريق رمضان صبحي للعودة لخوض تلك التجربة من جديد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز أن مسئولى النادى فتحوا باب الاحتراف أمام رمضان صبحي، مشترطين حصول اللاعب على عرض مميز يليق باسمه وإمكانياته وكذلك باسم نادى بيراميدز، ويكون بقيمة مالية تناسب القيمة التى تم سدادها فى بداية التعاقد مع اللاعب من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى.
ويمتلك رمضان صبحي بعض عروض الاحتراف فى دوريات مختلفة، أبرزها من أندية بشكتاش وجالطة سراى التركي، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف فور وصول العروض لنادى بيراميدز بشكل رسمي.