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رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل

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القاهرة - سامية سيد - تحدث رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن إمكانية انتقاله للزمالك الموسم المقبل، بعد ارتباط اسمه بتدعيم هجوم الفريق الأبيض. وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه من الصعب أن يدفع الزمالك راتبه، بالإضافة لتحمل قيمة شرائه من بيراميدز، والذى لن يطلب رقما قليلا لبيع نجمه الأول للزمالك.

 

وقال رمضان صبحي إنه يملك أكثر من عرض خارجي، مشدداً على أنه يدرس كل العروض لحسم مصيره، سواء بخوض تجربة احترافية جديدة أو البقاء فى بيراميدز بالموسم الجديد.

 

وفتح مسئولو نادى بيراميدز باب الاحتراف الخارجي أمام نجم الفريق رمضان صبحي للعودة لخوض تلك التجربة من جديد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز أن مسئولى النادى فتحوا باب الاحتراف أمام رمضان صبحي، مشترطين حصول اللاعب على عرض مميز يليق باسمه وإمكانياته وكذلك باسم نادى بيراميدز، ويكون بقيمة مالية تناسب القيمة التى تم سدادها فى بداية التعاقد مع اللاعب من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

 

ويمتلك رمضان صبحي بعض عروض الاحتراف فى دوريات مختلفة، أبرزها من أندية بشكتاش وجالطة سراى التركي، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف فور وصول العروض لنادى بيراميدز بشكل رسمي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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