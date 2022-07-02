شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا مدير قطاع ناشئى كرة اليد بالأهلى يصل القاهرة لبدء مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن راؤول جارسيا مدير قطاع ناشئي كرة اليد الجديد وصل القاهرة، منذ قليل، للتجهيز لبداية عمله فى النادى.

وقال العوضى فى تصريح لـ الموقع الرسمى للأهلى، إن جارسيا سيجتمع مع ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، ظهر اليوم السبت، قبل أن يعقد جلسة خاصة معه للاتفاق على ملامح العمل الخاصة بالفترة القادمة.

وجاءت خطوة التعاقد مع جارسيا من أجل تطوير قطاع الناشئين ليكون جاهزًا لإمداد الفريق الأول بالعناصر المؤهلة بشكل مميز، في ظل خبراته الكبيرة وقدراته التي سوف تنعكس بشكل إيجابي على كافة فرق القطاع.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بدء موعد قيد أندية دورى المحترفين للموسم الجديد 2022/2023 يوم 23 يوليو القادم لأندية الزمالك والأهلى وسبورتنج.

بينما تحدد يوم 24 من نفس شهر يوليو القادم لقيد أندية، طلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة، ويوم 25 لأند هليوبوليس والطيران والجزيرة ويوم 26 لأندية الأوليمبى والزهور وهليوليدو.

أما يوم 27 يوليو لأندية، الشمس والمعادى وجزيرة الورد والأحد 31 يوليو لأندية القناة ودلفى والعبور.

ينطلق الدورى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بمشاركة 18 ناديا، هم: الزمالك والأهلى وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة وهليوبوليس والطيران والجزيرة والأوليمبى والشمس والزهور والمعادى وجزيرة الورد والقناة ودلفى والعبور.