الامارات | جماهير الأهلي السعودي تضغط على الإدارة للتخلص من السومة

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي السعودي تضغط على الإدارة للتخلص من السومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضغط جماهير أهلي جدة على إدارة النادي للتخلص من نجم الفريق السوري عمر السومة، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية السعودي.

ورصد مواقع "بطولات" ردود أفعال جماهير الاهلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على الأنباء المتداولة بشأن بإمكانية انتقال النجم السوري إلى صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وكان الأهلي السعودي هبط إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" عقب التعادل السلبي في العاصمة الرياض أمام الشباب في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين ليحتل الفريق الأهلاوي المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

وكانت صحيفة "المواطن" السعودية قد أكدت في وقت سابق أن الأهلي المصري يرغب في ضم السومة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال موقع "بطولات" أن جماهير الأهلي السعودي رحبت بفكرة رحيل السومة خاصة عقب تراجع مستواه في الفترة الماضية، وردًا على هذا الخبر كتب مشجع لنادي أهلي جدة: "يروح للأهلي المصري ونعطيهم فلوس كمان بس يروح".

بينما كتب مشجع آخر: "السومة من أهم أسباب هبوط أهلي جدة"، وعلق آخر: "نريد رحيله بيع وليس إعارة"، وذكر مشجع آخر للنادي الأهلي: "غريبة! يريدونه رغم مستواه الحالي"

الجدير بالذكر أن السومة سجل 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري السعودي موسم 2021-2022.

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