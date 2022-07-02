الامارات | نادي الرمس يستعين بالدولي السابق علي ربيع مديرا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الرمس يستعين بالدولي السابق علي ربيع مديرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسند مجلس إدارة نادي الرمس مهمة مدير الفريق الأول لكرة القدم إلى لاعب المنتخب الوطني سابقا علي ربيع الطنيجي وذلك لقيادته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وقال (بيان رسمي) للنادي: تثمينا للخبرة التي يتمتع بها اللاعب الدولي السابق علي ربيع وذلك من خلال إنضمامه للكثير من الأندية والمنتخبات وأبرزها نادي الإمارات، إضافة إلى مايتمتع يه من شخصية قيادية ونجاحه بحمل شارة القائد مع معظم الأندية التي مثلها تم تكليفه بالمهمة.

وكان نادي الرمس قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع المدرب التونسي عبدالحليم الوريمي وذلك لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

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