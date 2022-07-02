الامارات | دراج فريق الإمارات بوجاتشار يفوز بالقميص الأبيض في انطلاق جولة فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن دراج فريق الإمارات بوجاتشار يفوز بالقميص الأبيض في انطلاق جولة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق "الإمارات" بداية جيدة في رحلة الدفاع عن لقبه بسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) وأحرز المركز الثالث في المرحلة الأولى من السباق ليفوز بالقميص الأبيض للسباق.

وانطلقت جولة فرنسا بسباق ضد الزمن على مسار ممهد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وقطع بوجاتشار الفائز بالنسختين الماضيتين من جولة فرنسا مسافة هذه المرحلة الأولى من السباق في 15 دقيقة و24 ثانية بفارق 7 ثوان فقط عن عن الفائز إيف لامبار دراج فريق (كويك-ستيب ألفا فينيل)، وبثانيتين عن الفائز بالمركز الثاني فاوت فان آرت (جمبو-فيزما).

وكان أداء بوجاتشار متميزاً في الجزء الثاني من المرحلة. وبعد أن كان في المركز الـ13 في أول 6.6 كم من المسار، قدم النجم السلوفيني أداءً مثالياً في بقية السباق حتى خط النهاية، ليحجز مكاناً له على منصة التتويج في المرحلة.

ويتصدر بوجاتشار التصنيف بين الشباب وسوف يرتدي القميص الأبيض في المرحلة الثانية، التي تمتد 202.2 كم بين روسكيلد ونيبورج، عبوراً بجسر (جريت بيلت بريدج)، الذي سيقود الدراجين لمسافة تمتد 18 كم تهب فيها الرياح.

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